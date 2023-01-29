إسرائيل: إعداد قانون لحرمان منفذي الهجمات من الجنسية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية تكليف وزير الداخلية بإعداد قانون لحرمان منفذي الهجمات من الجنسية.

وكشفت الأحد عن تجهيز قانون لترحيل داعمي منفذي الهجمات إلى الأراضي الفلسطينية.

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كما أضافت أنه يتم إعداد مشروع قانون لفصل داعمي الهجمات من وظائفهم فوراً دون تحقيق.

"لا نريد تصعيداً.. ولكن"

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان تعهد بإجراءات "قوية" وسريعة السبت في أعقاب هجومين نفذهما فلسطينيان في القدس الشرقية، أسفر أحدهما عن مقتل 7 أشخاص قرب كنيس يهودي.

فيما أعلن الأحد أن تل أبيب لا تريد تصعيداً "لكننا جاهزون لمواجهة أي سيناريو".

قتل فلسطيني وإحراق سيارة

وصباح الأحد قتل حراس مستوطنة إسرائيلية فلسطينياً بالقرب من مستوطنة كدوميم القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه كان "مسلحاً بمسدس".

كما أحرق مستوطنون سيارة أمام منزل في قرية ترمسعيا شمال رام الله، بحسب ما أفاد سكان من القرية. واندلعت النيران في مدخل المنزل الذي يعود لفلسطينيين يقيمون في الولايات المتحدة.

مقتل فلسطينيين في مخيم جنين

أتت تلك التطورات بعد مقتل 9 فلسطينيين الخميس في مخيم جنين للاجئين، في واحدة من أعنف عمليات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية.

وقالت تل أبيب إن العملية استهدفت عناصر من حركة الجهاد التي تعهدت مع حركة حماس بالرد.