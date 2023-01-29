اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الشرق الأوسط

الخارجية الفلسطينية: قرارات إسرائيل عقوبات جماعية عنصرية

"القرارات الإسرائيلية عقوبات جماعية تحرض على مزيد من التصعيد والعنف"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وسط حالة من الغليان تعيشها مدن الضفة الغربية، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، واعتبرتها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأضافت أن تلك القرارات عقوبات جماعية وامتداد لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين.

إغلاق منزل منفذ عملية القدس.. ومقتل فلسطيني برصاص مستوطن العرب والعالم إغلاق منزل منفذ عملية القدس.. ومقتل فلسطيني برصاص مستوطن

كما قالت إنها تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني.

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن هذه القرارات من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب غير القانونية تمهيداً لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

قوات إسرائيلية تطلق الغاز على فلسطينيين قرب رام الله (أ ف ب)
قوات إسرائيلية تطلق الغاز على فلسطينيين قرب رام الله (أ ف ب)

مقتل 9 فلسطينيين

يذكر أن تسعة فلسطينيّين قتلوا يوم الخميس في مخيّم جنين للاجئين، في واحدة من أعنف عمليّات الجيش الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة المحتلّة منذ الانتفاضة الثانية.

وقالت إسرائيل إنّ العمليّة استهدفت عناصر من حركة الجهاد التي تعهّدت مع حركة حماس بالردّ.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراءات "قويّة" وسريعة السبت في أعقاب هجومَين نفّذهما فلسطينيّان في القدس الشرقيّة المحتلّة، أسفر أحدهما عن مقتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا اتفاق على تطوير حقول الغاز الليبية يجدد الخلاف بين الدبيبة وباشاغا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط