صور تفطر القلوب.. 40 قتيلاً بحادث حافلة بباكستان

بحادث مرعب، لقي 40 شخصاً على الأقل حتفهم بعدما انفجرت حافلة عقب سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة الأحد.

Fatal accident in Pakistan with 40 dead pic.twitter.com/EX8Brv9azY — The last word (@Thelast05015969) January 29, 2023

وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".