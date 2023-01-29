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حادث باكستان
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صور تفطر القلوب.. 40 قتيلاً بحادث حافلة بباكستان

"الجثث... لا يمكن التعرّف عليها"

العربية.نت
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بحادث مرعب، لقي 40 شخصاً على الأقل حتفهم بعدما انفجرت حافلة عقب سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة الأحد.

وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".

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