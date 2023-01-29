صور تفطر القلوب.. 40 قتيلاً بحادث حافلة بباكستان
"الجثث... لا يمكن التعرّف عليها"
وضع القراءة
100% حجم الخط
بحادث مرعب، لقي 40 شخصاً على الأقل حتفهم بعدما انفجرت حافلة عقب سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة الأحد.
Fatal accident in Pakistan with 40 dead pic.twitter.com/EX8Brv9azY— The last word (@Thelast05015969) January 29, 2023
وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
أسهم "تسلا" تحقق أفضل أداء أسبوعي منذ مايو 2013ارتفع السهم بنسبة 33% الأسبوع الماضي مدعوماً بنتائج الأعمال القوية قصص اقتصادية
-
السعودية وفرنسا تبحثان التعاون في مجالات الطاقةتشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف والربط الكهربائي طاقة
-
شركة طيران بريطانية توقف عملياتها وتلغي كل رحلاتهاوضعت تحت الإدارة القضائية سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية