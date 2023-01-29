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عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

غداة هجوم القدس.. مقتل مسلح بمستوطنة كيدوميم شمالي الضفة الغربية

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، إن قوات الشرطة قتلت مسلحًا حاول إطلاق النار باتجاه مستوطنة كيدوميم، شمالي الضفة الغربية

العربية.نت، وكالات
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غداة هجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم على كنيس بالقدس، قتل مسلح حاول إطلاق النار باتجاه مستوطنة كيدوميم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، إن قوات الشرطة قتلت مسلحًا حاول إطلاق النار باتجاه مستوطنة كيدوميم، شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الشرطة تطارد آخرين.

وطلبت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي مساء السبت من سكان مستوطنة كدوميم في شمال الضفة الغربية دخول منازلهم وإغلاق الأبواب والنوافذ، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات مسح بحثًا عن مهاجم ثان.

لإغلاق الفوري لمنازل المهاجمين

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن الحكومة الإسرائيلية، أرسلت تعزيزات لقوات الشرطة والجيش، وشنت المزيد من الاعتقالات، وجمعت الأسلحة غير المرخصة ردًا على عملية القدس.

يأتي ذلك، بعد ساعات من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الذي ناقش إجراءات جديدة أكثر "صرامة" لمنع الإرهاب؛ بينها الإغلاق الفوري لمنازل المهاجمين وطرد أفراد عائلاتهم.

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وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية الاجتماع: "من يحاول إلحاق الأذى بنا - سنؤذيه ومن يساعده"، متعهدًا برد "قوي وسريع ودقيق لقد قمنا بالفعل باعتقالات واسعة النطاق لمن يدعمون ويساعدون ويحرضون ".

رئيس الحكومة الإسرائيلية أضاف: "ننشر القوات ونعزز الوحدات ونقوم بذلك في مختلف القطاعات"، متابعًا: "سنغلق منازل الإرهابيين ونهدمها في عمليات عاجلة، بدأت بالأمس وتتواصل".

حمل السلاح

وقال نتنياهو إن من بين الإجراءات التي من المقرر أن يناقشها مجلس الوزراء المصغر، التعجيل بمنح تراخيص حمل السلاح للمواطنين الإسرائيليين، بالنظر إلى أن المدنيين المسلحين أنقذوا الأرواح في الهجمات السابقة وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال إن مجلس الوزراء سيسعى إلى تجريد أفراد عائلات المهاجمين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو حقوق الإقامة من استحقاقات التأمين الوطني. فيما قال مصدر رفيع إن الإجراءات الأخرى ستشمل اعتقال أفراد الأسرة وسن تشريع لطردهم.

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