قوات فاغنر تعلن السيطرة على مدينة بدونيتسك.. وكييف تنفي

مع اشتداد المعارك في دونيتسك شرق أوكرانيا، أعلنت قوات "فاغنر" الروسية السيطرة على بلاهوداتني في الجزء الشرقي من المنطقة، فيما قال الجيش الأوكراني إنه تصدى لهجوم في محيط المدينة التي يقطنها أكثر من 3 آلاف نسمة.

وأعلنت مجموعة فاغنر عبر تطبيق تيليغرام أمس السبت أن وحداتها انتزعت السيطرة على بلاهوداتني.

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في المقابل، قالت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي إن وحداتها في قوات الدفاع الأوكرانية "تصدت لهجمات المحتلين في مناطق... بلاهوداتني... في منطقة دونيتسك"، في إشارة لمواجهات دارت أمس.

هجمات روسية

وأضافت أن قواتها تصدت لهجمات روسية في محيط 13 منطقة أخرى بدونيتسك.

في سياق متصل، أفادت جمهورية دونيتسك، المعترف بها من روسيا، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضيها 31 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي المجموع أطلقت 156 قذيفة.

قصف أوكراني

وكتب المكتب التمثيلي عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد: "خلال اليوم الماضي، تم الإبلاغ عن 31 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

كما تعرضت خمس بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف، بما فيها غورلوفكا، ودونيتسك، وماكييفكا. وخلال القصف تعرض الشخصان لانفجار ألغام ليبيستوك".

ومع احتدام القتال في منطقة دونيتسك، لم يعد خط المواجهة واضحاً على نحو دقيق خاصة حول بلدة باخموت حيث تدور بعض أعنف المعارك في الأسابيع القليلة الماضية.