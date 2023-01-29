نتنياهو: لا نريد تصعيداً لكننا جاهزون لأي سيناريو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تل أبيب لا تريد تصعيداً "لكننا جاهزون لمواجهة أي سيناريو".

إجراءات قوية وسريعة

وكان نتنياهو قد تعهد بإجراءات "قويّة" وسريعة السبت في أعقاب هجومَين نفّذهما فلسطينيّان في القدس الشرقيّة المحتلّة، أسفر أحدهما عن مقتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي.

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إلى هذا، قتل حراس مستوطنة إسرائيلية صباح الأحد فلسطينيا بالقرب من مستوطنة كدوميم القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان "مسلحا بمسدس".

إحراق مركبة

من جهة أخرى، أحرق مستوطنون مركبة أمام منزل في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله، وفق ما أفاد سكان من القرية، وأحرقت النيران مدخل المنزل الذي يعود لفلسطينيين يسكنون في الولايات المتحدة.

انتهاكات جسيمة

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، واعتبرتها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأضافت أن تلك القرارات عقوبات جماعية وامتداد لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين.

كما قالت إنها تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني.

"صب الزيت على النار"

وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب غير القانونية تمهيداً لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

مقتل 9 فلسطينيين

يذكر أن تسعة فلسطينيّين قتلوا يوم الخميس في مخيّم جنين للاجئين، في واحدة من أعنف عمليّات الجيش الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة المحتلّة منذ الانتفاضة الثانية. وقالت إسرائيل إنّ العمليّة استهدفت عناصر من حركة الجهاد التي تعهّدت مع حركة حماس بالردّ.