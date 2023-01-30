أذربيجان تعلق العمل بسفارتها في طهران: لا نثق بإيران لإبقاء موظفينا
نائب وزير خارجية أذربيجان: إيران تتحمل المسؤولية كدولة عن الهجوم على سفارتنا في طهران وعواقبه "الوخيمة"
أعلن نائب وزير خارجية أذربيجان خلاف خلافوف اليوم الأحد تعليق العمليات الدبلوماسية لسفارة بلاده في طهران بعد هجوم أسفر عن سقوط ضحايا قبل يومين.
وقال خلافوف في تصريحات نقلتها وكالة (أذرتاج) الرسمية إن بلاده لا تثق في إيران بشأن ضمان أمن موظفي سفارتها في طهران، مشيرا إلى أن قنصلية أذربيجان في مدينة تبريز ستواصل عملها.
كما أضاف أن إيران تتحمل المسؤولية كدولة عن الهجوم على سفارة بلاده في طهران وعواقبه "الوخيمة".
تصرف غير مسؤول
واعتبر نائب وزير الخارجية أن إيران تصرفت بشكل "غير مسؤول" بعد مطالبة بلاده لها بتشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة في طهران.
وأطلق مهاجم النار على سفارة أذربيجان في طهران يوم الجمعة الماضي ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، في هجوم تقول طهران إن دوافعه "شخصية"، بينما وصفته باكو بأنه "إرهابي".
وأعلنت الشرطة في طهران اعتقال شخص يُشتبه بأن له صلة بالهجوم الذي وقع يوم الجمعة وأدانتها السلطات الإيرانية، لكنها ذكرت أنه يبدو أن دوافع المسلح كانت شخصية وليست سياسية.
ووقع الهجوم في خضم توترات متزايدة بين الدولتين الجارتين بشأن طريقة معاملة إيران للأقلية الأذرية الكبيرة لديها، وبشأن قرار أذربيجان هذا الشهر تعيين أول سفير لها على الإطلاق في إسرائيل.
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