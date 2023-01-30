أوكرانيا: نأمل أن نستخدم الدبابات الغربية في الربيع

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، الاثنين، أن القوات الأوكرانية ستبدأ باستخدام الدبابات الغربية في الأعمال القتالية، على الأرجح، في الربيع.

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع قناة "سي بي سي" CBC التلفزيونية الكندية: "آمل بأن نبدأ استخدامها ربما في الربيع".

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وبحسب الوزير، تعتزم القوات المسلحة الأوكرانية تشكيل كتيبتي دبابات على الأقل من الإمدادات التي وعدت بها الدول الغربية، والتي ستستخدم "لمواصلة الهجوم المضاد" ضد روسيا.

وأعرب ريزنيكوف عن ثقته في أن الدول الغربية ستواصل تزويد كييف بالدبابات في المستقبل، موضحاً: "هذا (الاعلان عن توريد الدبابات) ليس نهاية القصة وإنما بدايتها فقط".

يذكر أن السلطات الأميركية أعلنت في 25 يناير، عزمها تزويد كييف بـ31 دبابة "إم 1 أبرامز". وبدورها، أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 دبابة "ليوبارد 2" من احتياطات القوات الألمانية، كما ستسمح لدول أخرى بإعادة تصديرها لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه سيتم إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا "قبل نهاية مارس"، كما أعلنت كل من وزارتي الدفاع النرويجية والسلوفاكية عزمها تسليم الدبابات إلى أوكرانيا. وفي وقت سابق، أعلنت سلطات بريطانيا وفرنسا وبولندا عن قرار مماثل.