حادثة طعن قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.. واعتقال المهاجم
إصابة ثلاثة أشخاص حالة أحدهم حرجة.. والشرطة: المهاجم مصاب باضطراب عقلي
ألقت الشرطة البلجيكية القبض على شخص مسؤول عن هجوم بسكين في محطة مترو في بروكسل، اليوم الاثنين.
وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة حالة أحدهم حرجة، بحسب الشرطة البلجيكية.
شرطة بلجيكا: إصابة شخص بهجوم سكين في بروكسل واعتقال المشتبه به— العربية (@AlArabiya) January 30, 2023
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من جانبه، أكد مراسل "العربية/الحدث" أن حادثة الطعن وقعت قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مضيفاً أن شرطة بلجيكا تحقق بدوافع المشتبه به.
كما أفاد بأن السلطات البلجيكية أكدت أن منفذ اعتداء مترو بروكسل مصاب باضطراب عقلي.
سرعة توقيف المهاجم
إلى ذلك، قال رئيس بلدية بروكسل فيليب كلوز، في تغريدة على تويتر "هجوم بسكّين في محطة شومان: التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة أتاح سرعة توقيف المهاجم".
من ناحيته، قال مكتب المدّعي العام الفيدرالي إنه "حتى الآن" لم يُطلب منه وضع يده على هذه القضية.
سيدة تناشد
وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس صودف وجوده في المكان قرابة الساعة السادسة مساءً، عدداً من عناصر الشرطة بثياب مدنية وهم يهرعون إلى منصّة في محطة مترو شومان التي تبعد بضع عشرات من الأمتار من مقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.
ورأى الصحافي امرأة تناشد الركاب الذين كانوا بصدد دخول المحطة العودة إلى الخلف، وأخطرتهم بوجود شخص مسلّح بسكين في الداخل.
يذكر أن بروكسل شهدت حادثة طعن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين قتل رجل شرطة طعنا قرب محطة قطار شمال العاصمة.
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