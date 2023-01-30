صور من حادثة الطعن في بروكسل.. والشرطة: المهاجم مختل عقلياً

أظهرت صور أولية تفاصيل عن حادثة الطعن التي وقعت في مترو بروكسل قرب مبنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة حالة أحدهم حرجة بحسب الشرطة البلجيكية..

وكشف مقطع فيديو مصور من أحد الحاضرين، رجال الأمن يطوقون رجلاً ( يبدو أنه المشتبه به) يرتدي بنطالا وتي شيرت بالأبيض والأسود، ويطلبون منه الانبطاح على الأرض.

مادة اعلانية

من جانبه، أكد مراسل "العربية/الحدث"، أن حادثة الطعن وقعت قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مبيناً أن شرطة بلجيكا تحقق بدوافع المشتبه به.

كما أفاد أن السلطات البلجيكية أكدت أن منفذ اعتداء مترو بروكسل مصاب باضطراب عقلي.

سرعة توقيف المهاجم

إلى ذلك، قال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على تويتر "هجوم بسكّين في محطة شومان: التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة (...) أتاح بسرعة توقيف المهاجم".

من ناحيته، قال مكتب المدّعي العام الفدرالي إنّه "حتّى الآن" لم يُطلب منه وضع يده على هذه القضية.

سيدة تناشد الركاب

وشاهد صحافي في وكالة "فرانس برس" صودف وجوده في المكان قرابة الساعة السادسة مساءً عدداً من عناصر الشرطة بثياب مدنية وهم يهرعون إلى منصّة في محطة مترو شومان التي تبعد بضع عشرات من الأمتار من مقرّ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

ورأى الصحافي امرأة تناشد الركّاب الذين كانوا بصدد دخول المحطة العودة إلى الخلف، وأخطرتهم بوجود شخص مسلّح بسكين في الداخل.

وشهدت بروكسل حادثة طعن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حين قتل رجل شرطة طعنا قرب محطة قطار شمال العاصمة.