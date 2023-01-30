الكرملين: جونسون تعمد الكذب.. بوتين لم يهدده بالقتل

وصف الكرملين، اليوم الاثنين، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون حول تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بقتله باستخدام الصواريخ بـ"الكاذبة".

"تعمد الكذب"

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "ما قاله جونسون غير صحيح. بتعبير أدق، إنه كذب".

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وشدد بيسكوف على أن "هذه قد تكون كذبة متعمدة من جونسون"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يطرح سؤالا عن أسباب قيامه بذلك (تعمد الكذب)، أو أن رئيس الوزراء البريطاني حينها "لم يفهم في الواقع" ما كان يتحدث عنه بوتين.

وكان رئيس وزراء بريطانيا الأسبق قد كشف، في فيلم وثائقي عن تفاصيل "محادثة طويلة جداً ومذهلة" أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي، كاشفاً أن الرئيس الروسي "هدده بالقتل" قبل بدء العملية العسكرية.

تحذير من العقوبات

وأوضح جونسون في حديثه، أنه حذّر سيد الكرملين من العقوبات الغربية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا تليغراف" The Telegraph البريطانية.

"دقيقة واحدة"

وكشف جونسون في الوثائقي الذي ستبثه وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين "هدده بشكل من الأشكال" قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال له "بوريس.. لا أريد أن أتسبب بأذى لك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة".

وأضافت المعلومات أن بوتين رد لجونسون خلال المحادثة قائلاً: "بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في المستقبل القريب. ما هي الفترة الزمنية التي يجري الحديث عنها بالضبط؟".

فرد جونسون: "حسنا، ليس لديها أي خطط للانضمام إلى الناتو في المستقبل المنظور. وأنتم تعرفون ذلك جيدا".

"كارثة كاملة"

كما شدد المسؤول البريطاني السابق في المحادثة مع بوتين، على أن إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيصبح "كارثة كاملة"، ووعد بأن لندن ستدعم سلطات كييف.