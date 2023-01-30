إسرائيل تدين تورط إيران بالصراع في أوكرانيا

بسبب المسيرات، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانتهما لدور إيران في الحرب الأوكرانية.

وذكر حساب رئيس الوزراء على تويتر، اليوم الاثنين، أن الزعيمين دانا في اتصال هاتفي أمس، دور إيران في إيذاء المدنيين الأبرياء في أوكرانيا.

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المسيرات الإيرانية

أتت هذه التطورات بينما تتهم أوكرانيا والدول الغربية، إيران بمساعدة روسيا في حربها على كييف عن طريق تزويدها بالطائرات المسيرة، إلا أن طهران تنفي تزويد موسكو بالمسيرات أثناء الحرب.

وكان التوتر كان سيد الموقف في العلاقات بين إيران وأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، على خلفية تزويد طهران موسكو بطائرات مسيرة لمساعدتها في عملياتها في أوكرانيا، وهو ما أثار غضب كييف وانتقادات الغرب.

وبينما أقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا، قالت إنها أرسلتها قبل بدء العملية الروسية في فبراير شباط.

إلى ذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

فيما نفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

عشرات الطائرات

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في نوفمبر الماضي، إن إيران تكذب بشأن إرسالها عدداً محدوداً من الطائرات المسيرة إلى روسيا.

وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تسقط 10 على الأقل من هذه الطائرات يوميا.

بدوره أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران روبرت مالي، في وقت سابق أن طهران أرسلت عشرات الطائرات المسيرة لروسيا هذا الصيف فقط، مشيرا إلى أن ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن إرسال عدد محدود منها قبل الحرب "ليس صحيحا".

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أبلغت أوكرانيا مراراً وتكراراً عن هجمات روسية على مدنها باستخدام طائرات شاهد -136 الإيرانية بدون طيار، الأمر الذي نفته موسكو.