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An explosion took place at a mosque, where a large number of people had gathered for prayer, in the northwestern city of Peshawar in Pakistan, January 30, 2023. (Twitter)
من موقع الحادث

باكستان.. قتلى وعشرات الجرحى بتفجير انتحاري في مسجد

مراسل العربية: قوات الأمن طوقت منطقة الانفجار

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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قال مسؤول باكستاني اليوم الاثنين إن العملية الانتحارية في مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان أسفرت عن 19 قتيلا وعشرات الجرحى حتى الآن، مؤكدا أن معظم القتلى من رجال الأمن.

تطويق المنطقة

فيما أفاد مراسل العربي أن قوات الأمن طوقت المنطقة، موضحا أن التفجير ناتج عن عملية انتحارية.

وفي وقت سابق أفاد مسؤول بمستشفى بيشاور بوصول أكثر من 70 جريحا بينهم عدد من الحالات الحرجة بعد تفجير المسجد.

ووقع انفجارا في مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد. وفق ما أفاد مسؤول كبير لرويترز.

انهيار جزء من المسجد

وأضاف المسؤول سيكاندار خان "انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض".

إلى هذا، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا المتاخمة لأفغانستان.

وتحوم الشكوك في مثل هذه الهجمات حول حركة ”طالبان باكستان” التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات مماثلة في الماضي.
الحركة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية لكنها متحالفة معها.

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