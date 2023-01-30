بلينكن: يجب ألا نسمح لإيران أن تحصل على سلاح نووي

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ضرورة عدم السماح لإيران أن تحصل على سلاح نووي.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي من القدس، على ضرورة محاسبة إيران على دعمها روسيا بالمسيّرات.

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كذلك قال إن واشنطن تعمل على توسيع دائرة الأمن بين إسرائيل ودول المنطقة.

أسلحة نووية

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيفعل كل شيء في مقدور إسرائيل لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية وسبل إطلاقها.

في سياق آخر، لفت بلينكن إلى ضرورة اتخاذ الإسرائيليين والفلسطينيين خطوات فورية للحد من التصعيد ووقفه.

حل الدولتين

وشدد على أن حل الدولتين مهم لأمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أنه على كل الأطراف العمل من أجل تخفيف التوتر.

وكان بلينكن قد وصل إلى تل أبيب قادماً من القاهرة، وسيجري في وقت لاحق محادثات مع قادة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في ظل تصاعد العنف.