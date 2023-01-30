اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نتنياهو وبلينكن (أ ف ب)

بلينكن: يجب ألا نسمح لإيران أن تحصل على سلاح نووي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ضرورة عدم السماح لإيران أن تحصل على سلاح نووي.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي من القدس، على ضرورة محاسبة إيران على دعمها روسيا بالمسيّرات.

وزير خارجية إسرائيل: توافق مع بلينكن على ضرورة العمل ضد إيران العرب والعالم وزير خارجية إسرائيل: توافق مع بلينكن على ضرورة العمل ضد إيران

كذلك قال إن واشنطن تعمل على توسيع دائرة الأمن بين إسرائيل ودول المنطقة.

أسلحة نووية

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيفعل كل شيء في مقدور إسرائيل لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية وسبل إطلاقها.

في سياق آخر، لفت بلينكن إلى ضرورة اتخاذ الإسرائيليين والفلسطينيين خطوات فورية للحد من التصعيد ووقفه.

حل الدولتين

وشدد على أن حل الدولتين مهم لأمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أنه على كل الأطراف العمل من أجل تخفيف التوتر.

وكان بلينكن قد وصل إلى تل أبيب قادماً من القاهرة، وسيجري في وقت لاحق محادثات مع قادة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في ظل تصاعد العنف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تعتزم شراء أسلحة من كوريا الشمالية روسيا تعتزم شراء أسلحة من كوريا الشمالية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط