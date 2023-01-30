حاكم موالٍ لروسيا: قتلى بقصف أوكراني لجسر في زابوريجيا

أعلنت سلطات زابوريجيا الموالية لروسيا، اليوم الاثنين، مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 بقصف أوكراني على جسر في ضواحي المدينة.

قصف جسر

واتهم رئيس الإدارة الموالية لروسيا في زابوريجيا يفغيني باليتسكي، القوات الأوكرانية بشن "ضربة بواسطة قاذفات صواريخ هيمارس استهدفت جسرا للسكك الحديد يعبر نهر مولوتشنايا".

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وأضاف باليتسكي "قُتل أربعة من عمال السكة الحديد فيما جرح خمسة وهم بصدد تلقي العلاج".

ويقع الجسر في قرية شمال مدينة ميليتوبول الخاضعة للسيطرة الروسية، ويتم العمل على إصلاحه، بحسب المسؤول.

قتلى بخاركيف وخيرسون

في المقابل، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن قصفًا روسيًا على خيرسون في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ستة، فيما أدت ضربة روسية على خاركيف (شرق) إلى مقتل شخص، بحسب حاكم المنطقة.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر الفيديو، أمس الأحد، إن "الجيش الروسي قصف خيرسون بوحشية طوال اليوم. أصيب مستشفى ومكتب بريد ومحطة حافلات بأضرار. أصيبت ممرضتان في المستشفى. في المجموع، هناك ستة جرحى وثلاثة قتلى".

وفي خاركيف شرقي البلاد، أفاد حاكم الإدارة العسكرية للمنطقة بأن غارة روسية أصابت الأحد "مبنى سكنيا من أربع طوابق".

وقال أوليغ سينيغوبوف على تليغرام "أصيب ثلاثة ضحايا بجروح طفيفة. لسوء الحظ، توفيت امرأة مسنّة. المبنى دُمّر جزئيًّا. تم إجلاء السكّان. كل خدمات الطوارئ تُواصل عملها في المكان".