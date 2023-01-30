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بوتين وجونسون "أرشيفية"
روسيا و أوكرانيا

"هددني بالقتل".. جونسون يكشف عن مكالمة مع بوتين قبل بدء صراع أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق حذّر سيد الكرملين من مغبّة العقوبات.. والأخير "هدده بالقتل" وقال له "بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة"

العربية.نت
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بعد مرور نحو سنة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كشف رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، في فيلم وثائقي عن تفاصيل "محادثة طويلة جداً ومذهلة" أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي، كاشفاً أن الرئيس الروسي "هدده بالقتل" قبل بدء العملية العسكرية.

وأوضح جونسون في حديثه، أنه حذّر سيد الكرملين من العقوبات الغربية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا تيليغراف" The Telegraph البريطانية.

وكشف جونسون في الوثائقي الذي ستبثه وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين "هدده بشكل من الأشكال" قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال له "بوريس.. لا أريد أن أتسبب بأذى لك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة".

حديث عن فترة زمنية!

وأضافت المعلومات أن بوتين رد لجونسون خلال المحادثة قائلاً: "بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في المستقبل القريب. ما هي الفترة الزمنية التي يجري الحديث عنها بالضبط؟".

فرد جونسون: "حسنا، ليس لديها أي خطط للانضمام إلى الناتو في المستقبل المنظور. وأنتم تعرفون ذلك جيدا".

جونسون وبوتين
جونسون وبوتين

"كارثة كاملة"

كما شدد المسؤول البريطاني السابق في المحادثة مع بوتين، على أن إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيصبح "كارثة كاملة"، ووعد بأن لندن ستدعم سلطات كييف.

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ويرى جونسون أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو كان مستبعدا وغير مرجح، بسبب مواقف ألمانيا وفرنسا من هذه القضية.

يشار إلى أن روسيا كانت بدأت عملية عسكرية على أراضي جارتها الأوكرانية في 20 فبراير الماضي، رداً منها على نية الأخيرة الدخول في الناتو.

ومنذ ذاك الوقت، اصطفت الدول الغربية إلى جانب الأوكران مغدقة كييف بالأسلحة والمعدّات، كما فرضت على روسيا عقوبات قاسية جعلتها الدولة الأكثر معاقبة بالعالم متفوقة على إيران وكوريا الشمالية.

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