مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود من القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن الشاب يدعى نسيم أبو فودة، ويبلغ من العمر 26 عاماً، وقتل بالقرب من حاجز (160) بجوار المسجد الإبراهيمي.

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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل الشاب بالخطأ بعد الاشتباه به.

وكانت العديد من المدن و القرى الفلسطينية قد شهدت مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

أعمال انتقامية

فيما واصل المستوطنون تنفيذ سلسلة أعمال انتقامية، عبر مهاجمة قرى فلسطينية وإحراق مركبات ومهاجمة سيارات الفلسطينيين.

يذكر أن القوات الإسرائيلية نفذت قبل أيام، عملية عسكرية في جنين قتل فيها تسعة فلسطينيين، ثم لقي سبعة إسرائيليين حتفهم على يد فلسطيني في القدس الشرقية.