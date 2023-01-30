موسكو: واشنطن أجرت تجارب على انتقال كورونا من الحيوان للإنسان

قال رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والأسلحة البيولوجية في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، إن الولايات المتحدة أجرت تجارب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية على الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك خلال إفادة صحافية لكيريلوف الذي تابع بأن تطور جائحة "كوفيد-19" حدث وفقا لتدريبات عقدتها الولايات المتحدة الأميركية تحت مسمى Event 201.

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"من الحيوان للبشر"

وأضاف أن "برنامج Ecohealth Alliance يعمل منذ عام 2015 على تعزيز الخصائص المسببة لأمراض فيروسات كورونا وانتقالها من الحيوانات إلى البشر، فيما ظلت وكالات إنفاذ القانون الأميركية على علم برشوة موظفي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عند تغطية أسباب فيروس كورونا".

كما أضاف أنه "تم نقل المتخصصين الأوكرانيين المشاركين في الأنشطة البيولوجية العسكرية إلى الغرب عام 2022 كشهود على الانتهاكات".

كما أكد كيريلوف أن الأبحاث الأميركية خارج أراضيها هي الأكثر إثارة للجدل من وجهة نظر القانون الدولي.

أصل كورونا

ولا يزال منشؤه لغزاً محيراً وسط فرضيات كثيرة ومتعددة تحدثت عن انتقاله من سوق ووهان للمأكولات البحرية أو تسربه من مختبر للأبحاث في المدينة الصينية.

الغريب أن ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوجنوفيتش شددت على أن فرضية أن يكون أصل الفيروس اصطناعيا هي الأقل احتمالاً.

"تشويه سمعة"

يذكر أن تقريرا لمجلس الشيوخ الأميركي، كان خلص سابقاً إلى أن كوفيد-19 قد تسرب على الأرجح نتيجة حادث متعلق بالبحوث.

في حين انتقدت الصين التقرير، معتبرة أن السياسيين الأميركيين يعيدون صياغة نظرية التسريب المختبري لتشويه سمعة بكين في تجاهل للحقائق.

كما رأت أن "مثل هذه الأعمال مدفوعة بسوء النية، وهذا لن يؤدي إلا إلى إعاقة تتبع الأصول القائمة على العلم وتقويض التعاون الدولي لمكافحة كوفيد19"، وفق بيانها.