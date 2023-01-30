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وزير الخارجية الإسرئيلي إيلي كوهين ونظيره الأميركي (رويترز)

وزير خارجية إسرائيل: توافق مع بلينكن على ضرورة العمل ضد إيران

العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الاثنين، لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، على أهمية العمل المشترك ضد إيران.

وقال كوهين في محادثة مع بلينكن في تل أبيب: "أشكر وزير الخارجية على التزام أميركا بالاستقرار الإقليمي، وعلى الرسالة الواضحة ضد الإرهاب، التي أعرب عنها فور وصوله إلى إسرائيل، وعلى رغبته في العمل على توسيع اتفاقيات إبراهيم (اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية).

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ومن أجل استمرار الجبهة القوية ضد إيران"، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

تعطيل البرنامج النووي الإيراني

وبحسب الصحيفة، أبدى كوهين اهتماما خاصا للعمل المشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تعطيل البرنامج النووي الإيراني وشدد على أهمية إدراج جميع حلفائها بما في ذلك فيلق الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

جولة شرق أوسطية

وبدأ بلينكن يوم أمس الأحد، جولته في الشرق الأوسط من العاصمة المصرية القاهرة، والتي سيزور خلالها أيضا المركز الإداري للضفة الغربية ومدينة رام الله وتل أبيب.

ويعتزم بلينكن إجراء محادثات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعرب أنها ستساعد في تقليل التوترات في المنطقة.

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