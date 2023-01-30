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قوات اوكرانية في باخموت (رويترز)
قوات اوكرانية في باخموت (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

"هجماتهم فشلت".. كييف تنفي تقدم الروس في فوغليدار

العربية.نت
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بعد إعلان موسكو أن قواتها تتقدم قرب مدينة فوغليدار جنوب باخموت شرق أوكرانيا، نفت كييف اليوم الاثنين، تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

فقد أكد المتحدث باسم الجيش الأوكراني في المنطقة، ييفغين ييرين، أن الهجمات الروسية هناك فشلت، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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كما قال إن القوات الأوكرانية تمكنت من صدّ الروس بفضل "الأسلحة النارية والمدفعية"، مضيفاً أن "العدو لم يسجّل نجاحاً وتراجع. لم نخسر مواقعنا".

الروس يؤكدون تقدمهم

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك دنيس بوشيلين صباحاً قوله إن "وحداتنا تواصل التقدم (...) أُقيمت وحدات في شرق فوغليدار والعمل متواصل في الجوار".

كذلك أكد بوشيلين أن الجيش الأوكراني تراجع إلى منطقة تضمّ "عددًا كبيرًا من المواقع الصناعية والمباني العالية" التي تسهّل عمليات الدفاع.

وتابع بوشيلين "إذًا ننطلق من مبدأ أن العدو سيقاوم".

معارك عنيفة

يشار إلى أن مدينة فوغليدار التي كان فيها 15 ألف نسمة قبل بدء العملية الروسية، تقع على بعد 150 كلم نحو جنوب باخموت في شرق البلاد التي تشهد معارك أيضاً ويسعى الجيش الروسي إلى السيطرة عليها منذ أكثر من ستة أشهر.

وأوضح بوشيلين الاثنين أن "معارك شرسة" تدور قرب باخموت، وأنه "من المبكر جدًا" التحدث عن تطويق المدينة من جانب القوات الروسية.

قوات اوكرانية في باخموت (رويترز)
قوات اوكرانية في باخموت (رويترز)

من جانبه، قال متحدث عسكري آخر سيرغي تشيريفاتي لوكالة فرانس برس إن هناك "معارك دائرة، نمسك بخطوط الدفاع ملحقين بهم خسائر".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن باخموت وفوغليدار ومناطق أخرى في منطقة دونيتسك تتعرض "لهجمات روسية متواصلة".

وتعهّد الكرملين بالسيطرة على كامل أراضي دونيتسك بعد أن أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي ضمّها مع ثلاث مناطق أوكرانية أخرى هي لوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

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