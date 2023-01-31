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حاجز زعترة العسكري

نابلس.. إصابة مستوطنين اثنين في عملية دهس عند حاجز زعترة العسكري

منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية: حالة أحد المصابين في عملية الدهس عند حاجز زعترة متوسطة والآخر طفيفة

العربية.نت، وكالات
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أفاد مراسل العربية في الأراضي المحتلة بفرار منفذ عملية دهس مستوطنين اثنين بحاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية وقيام القوات الإسرائيلية بحملة للبحث عنه.

قالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، إن مستوطنين اثنين أصيبا في عملية دهس عند حاجز زعترة العسكري وسط الضفة الغربية.

وأضافت المنظمة أن منفذ العملية انسحب من مكان الحادثة.

كما أفادت بأن حالة أحد المصابين في عملية الدهس عند حاجز زعترة متوسطة والآخر طفيفة.

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