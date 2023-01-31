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An Afghan woman holds her child as she walks on a snow-covered street on the TV mountain in Kabul, Afghanistan, January 25, 2023. REUTERS/Ali Khara
سيدة أفغانية في كابل (تعبيرية)
أفغانستان وطالبان

الدنمارك تقرر منح الأفغانيات تلقائياً حق اللجوء

ستراجع كوبنهاغن القضايا المتعلقة بالأفغانيات اللواتي رفضت منحهن اللجوء بعد وصول طالبان إلى السلطة

العربية.نت
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قررت الدنمارك، أمس الاثنين، منح اللجوء تلقائياً للنساء والفتيات في أفغانستان على أساس جنسهن، بسبب تراجع حقوقهن منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في البلاد.

وقالت اللجنة الدنماركية الخاصة باللاجئين في بيان نقلاً عن تقرير نشرته مؤخراً وكالة اللجوء الأوروبية: "يقوم القرار على معلومات تتعلق بالتدهور المستمر لظروف عيش النساء والفتيات في أفغانستان".

وأضافت أن "هذا التقرير يشير إلى أن وضع عدد من مجموعات الأشخاص في أفغانستان، خصوصاً النساء والفتيات، يرقى إلى الاضطهاد وفقاً لمعاهدة اللاجئين".

وبحسب اللجنة، سيتم منح خمس حالات عالقة لأفغانيات حق اللجوء بموجب القرار الجديد.

كما ستراجع الهيئة القضايا المتعلقة بالأفغانيات اللواتي رفضت منحهن اللجوء بعد وصول طالبان إلى السلطة، لمنح تصريح إقامة للأشخاص المعنيين بموجب القرار الجديد (حوالي 10 حالات).

سيدة أفغانية في كابل (تعبيرية)
سيدة أفغانية في كابل (تعبيرية)

كذلك، ستراجع جميع القضايا المتعلقة بأفغان ذكور (حوالي 30 حالة) رفضت منحهم اللجوء في التاريخ نفسه.

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منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، قيدت طالبان تدريجياً الحريات التي اكتسبتها النساء على مدار العقدين الماضيين منذ سقوط نظامها السابق في 2001.

بالإضافة إلى الحرمان من حق الدراسة، تُمنع النساء أيضاً من ممارسة معظم الوظائف الحكومية.

ولا يُسمح للمرأة بالسفر إلا برفقة قريب ذكر، وعليها ارتداء البرقع أو الحجاب عند مغادرة المنزل.

في نهاية ديسمبر، أمرت سلطات طالبان المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية بعدم توظيف نساء بعد "شكاوى جدية" بشأن طريقة اللباس، وذلك بعد أربعة أيام من حظر الدراسة في الجامعات للأسباب نفسها.

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