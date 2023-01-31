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سيارة للجيش في بوركينا فاسو

بوركينا فاسو: مسلحون يقتلون 28 جندياً ومدنياً

وحدة قتالية في فالانجوتو بشمال البلاد قرب حدودها مع النيجر تعرضت لهجوم

العربية.نت - رويترز
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قال حاكم إقليمي والجيش ببوركينا فاسو في بيانين منفصلين، يوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 28 شخصا من الجنود والمدنيين قتلوا في هجومين شنهما مسلحون يومي الأحد والاثنين في البلاد.

وقال الجيش إن وحدة قتالية في فالانجوتو بشمال البلاد قرب حدودها مع النيجر تعرضت لهجوم، ما أسفر عن مقتل عشرة جنود واثنين من المقاتلين ضمن قوة متطوعين ومدني.

جثث 15 مهاجماً

وقال الجيش إنه تم العثور على جثث 15 مهاجما بعد الهجوم.

وفي بيان منفصل يوم الاثنين، قال الكولونيل جان تشارلز ديت ينابونو سوم حاكم منطقة كاسكيدز في جنوب البلاد بالقرب من الحدود مع ساحل العاج، إنه تم العثور على جثث 15 رجلا، جميعهم من المدنيين، في أعقاب هجوم وقع يوم الأحد.

وأضاف أن مسلحين أوقفوا سيارتي نقل كانتا تقلان ثماني نساء و16 رجلا. وقال إنه تم إطلاق سراح النساء ورجل واحد.

وقال في البيان "في 30 يناير، تم العثور على جثث الضحايا التي ظهرت عليها آثار الرصاص بالقرب من قرية لينجيكورو".

تقاتل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وجارتاها مالي والنيجر، مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش.

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