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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب (ا ف ب)

قبيل توجهه لرام الله.. بلينكن يدعو للتهدئة بالضفة الغربية

وزير الخارجية الأميركي حض الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على اتخاذ خطوات لتخفيف التصعيد الأخير

العربية.نت
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنه أجرى اجتماعا مثمرا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال بلينكن إنه ناقش مع كوهين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والحاجة إلى تهدئة الوضع في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يزور بلينكن رام الله اليوم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان بلينكن وصل إلى إسرائيل، الاثنين، وحض الجانبين على اتخاذ خطوات لتخفيف التصعيد الأخير والتوتر.

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وقال بلينكن: "تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات بدلاً من تأجيجها"، بحسب "رويترز".

وبحث وزير الخارجية الأميركي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة "خفض حدة التوتر"، قبل أن يتوجه إلى القدس ورام الله.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّهما "بحثا الجهود الجارية لخفض حدة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكداً دور القاهرة "المهم" في "تعزيز الاستقرار الإقليمي".

يذكر أنه في أعقاب الهجمات الأخيرة، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إجراءات تهدف إلى معاقبة أقارب منفّذي الهجمات.

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