مصادر إسرائيلية: ضربة المصنع العسكري بإيران حققت أهدافها

تعتقد إسرائيل أن الضربة على إيران، التي نفذت ليلة الأحد، حققت أهدافها، وذلك حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة على تفاصيل العملية.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الهجوم نفذه جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، واستهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان.

مادة اعلانية

وأفادت وكالة "إيرنا" للأنباء، الأحد الماضي، بوقوع انفجار شديد في مدينة أصفهان وسط إيران.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، فشل هجوم وقع على أحد المصانع العسكرية التابعة للوزارة باستخدام طائرات مسيرة، وبحسب الوزارة، فقد تم إسقاط إحداها، بينما أسقطت اثنتان في أفخاخ دفاعية وانفجرتا، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، بينما تسبب في أضرار مادية طفيفة.

في الوقت نفسه، لم يشر البيان الإيراني إلى الطرف المتورط بالهجوم، ولم تقر إسرائيل بأي مسؤولية تفجير أصفهان.