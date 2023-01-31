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An explosion took place at a mosque, where a large number of people had gathered for prayer, in the northwestern city of Peshawar in Pakistan, January 30, 2023. (Twitter)
تفجير مسجد في باكستان

ارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري بمسجد بباكستان إلى 83

تحوم الشكوك في مثل هذه الهجمات حول حركة "طالبان باكستان"

بيشاور (باكستان) - رويترز
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قال متحدث باسم مستشفى، اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان ارتفع إلى 83، فيما أصيب ما لا يقل عن 57 شخصا العديد منهم في حالات حرجة.

فجر انتحاري نفسه داخل مسجد مزدحم في مجمع سكني شديد التحصين خاص بأفراد الشرطة بباكستان يوم الاثنين في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات استهدفت الشرطة.

ووقع انفجار في مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد مسؤول كبير لرويترز، الاثنين.

وأضاف المسؤول سيكاندار خان "انهار جزء من المبنى، ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض".

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إلى هذا، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا المتاخمة لأفغانستان.

وتحوم الشكوك في مثل هذه الهجمات حول حركة "طالبان باكستان" التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات مماثلة في الماضي.

الحركة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية لكنها متحالفة معها.

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