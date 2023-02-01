إسرائيل تعترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوّي اعترضت الأربعاء صاروخاً أُطلق من قطاع غزة، في قصف يأتي في وقت تتصاعد حدّة التوتّرات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الجيش في بيان إنّ "صاروخاً أطلق من قطاع غزّة. تمّ اعتراض الصاروخ" بواسطة منظومة القبّة الحديدية.

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ولم يعلن أيّ فصيل فلسطيني في الحال مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ.

ويأتي إطلاق هذا الصاروخ غداة انتهاء جولة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة وشملت كلاً من مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وفي جولته، حضّ بلينكن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على خفض التصعيد.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفاد الجيش الإسرائيلي أنّ صفّارات الإنذار دوّت في مدينة سديروت الواقعة في جنوب إسرائيل وفي المنطقة المحاذية للقطاع الفلسطيني.

والجمعة، ردّت إسرائيل على صواريخ أطلقت من غزة بشنّ غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وأتى تبادل القصف هذا إثر مقتل عشرة فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.

وغداة هذه العملية قتل شاب فلسطيني بالرصاص سبعة أشخاص، أحدهم طفل، قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية.

وفي ختام جولته، قال بلينكن الثلاثاء "من المهم اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد ووقف العنف وتقليل التوترات".