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جنود أوكرانيون يطلقون نيران مدفع مضاد للطائرات باتجاه مواقع روسية على خط المواجهة قرب بلدة باخموت - رويترز
جنود أوكرانيون يطلقون نيران مدفع مضاد للطائرات باتجاه مواقع روسية على خط المواجهة قرب بلدة باخموت - رويترز
روسيا و أوكرانيا

الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها

وتتحدث عن معارك عنيفة في الشرق والقوات الروسية تحاول خرق خطوط دفاعاتنا في ليمان

العربية.نت، وكالات
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اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها كما تحاول خرق خطوط دفاعاتنا في ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني.

يأتي ذلك فيما أعلن مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغني بريغوجين، تحرير قواته بلدة ساكو وفانزيتي، الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك.

وقال بريغوجين: "سيطرت وحدات الاقتحام التابعة لـ"فاغنر" على بلدة ساكو وفانزيتي، اليوم 1 فبراير 2023 في تمام الساعة 16:00".

وتقع البلدة على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب مدينة سوليدار التي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرا.

خط إمداد أوكراني مُهم

وقالت أوكرانيا، الثلاثاء، إن قواتها صدت هجمات روسية على طريق قريب من بلدة باخموت بشرق البلاد مما حال دون سيطرة موسكو على خط إمداد أوكراني مُهم.

وقال المتحدث العسكري سيرهي شيريفاتي في تصريحات بثها التلفزيون إن القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق المؤدي من بلدة تشاسيف يار إلى باخموت.

وأضاف: "القوات الروسية لم تتمكن من قطع الطريق الذي يُستخدم في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية. والجيش الأوكراني في باخموت مزود بكل ما هو ضروري".

من جهتها قالت روسيا اليوم إن قواتها سيطرت على قرية بلاهوداتني الواقعة إلى الشمال مباشرة من باخموت، حيث اندلعت في الأسابيع الأخيرة بعض من أعنف المعارك التي دارت خلال الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلاهوداتني الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات شمالي باخموت بمساعدة دعم جوي.

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وكانت مجموعة فاغنر قد أعلنت بالفعل يوم السبت أن وحداتها سيطرت على بلاهوداتني، لكن كييف قالت إنها صدت هجوماً على القرية.

وتقول روسيا إنها سيطرت على عدة مواقع حول باخموت، حيث خاضت قواتها وعناصر فاغنر على مدى شهور معركة استنزاف مع القوات الأوكرانية.

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