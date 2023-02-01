الناتو يؤكد أهمية الشراكة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي
ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا توضح أن ما يحدث في أوروبا له عواقب على شرق آسيا، وما يحدث في شرق آسيا مهم لأوروبا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أهمية تعاون الحلف عن كثب مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قائلا إن أوروبا لا يمكنها تجاهل ما يحدث في شرق آسيا لأن الأمن العالمي مترابط.
وقال ستولتنبرغ في حدث استضافته جامعة كيئو اليابانية "العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادي هو جزء من أسلوب التعامل مع عالم تزداد فيه المخاطر ولا يمكن التنبؤ به".
وأضاف "الحرب في أوكرانيا توضح كيف أن الأمن مترابط. إنها توضح أن ما يحدث في أوروبا له عواقب على شرق آسيا، وما يحدث في شرق آسيا مهم لأوروبا.. فكرة أن الصين لا تهم حلف شمال الأطلسي فكرة غير عملية".
وستولتنبرغ في زيارة لليابان تعهد خلالها بتعزيز العلاقات مع طوكيو لمواجهة التوترات الأمنية المتصاعدة بسبب غزو روسيا أوكرانيا وتعاونها العسكري المتزايد مع الصين.
وقبل وصوله إلى اليابان، زار ستولتنبرغ كوريا الجنوبية، وحث سول على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، مطلقا تحذيرات مماثلة بشأن التوتر المتزايد مع الصين.
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