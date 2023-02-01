روسيا تتهم أوكرانيا بقتل 20 مدنياً في لوغانسك في يناير الماضي

أعلنت السلطات المحلية التي عينتها موسكو في إقليم لوغانسك بشرق أوكرانيا، أن نحو 20 شخصاً قتلوا وأصيب 36 آخرون خلال شهر يناير الماضي في قصف القوات الأوكرانية على المنطقة.

وجاء في بيان نشرته هذه السلطات، اليوم الأربعاء، على قناتها في تطبيق تليغرام: "في يناير 2023، سجل المركز المشترك للرقابة والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، 35 هجوماً على أراضي الجمهورية من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية باستخدام أسلحة ثقيلة في 18منطقة".

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وتابع: "وكنتيجة للعدوان خلال الفترة المذكورة أعلاه، كان هناك 56 ضحية بين المدنيين، بما في ذلك طفلان، توفي أحدهما. وفي المجموع، خلال الشهر الماضي، توفي 20 شخصاً وأصيب 36 آخرون".

استخدام أوكرانيا لألغام محظورة

يأتي هذا بينما اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أمس الثلاثاء أوكرانيا باستخدام قواتها لألغام محظورة ضد القوات الروسية خلال معركة تحرير إيزيوم (شرق) التي سيطر عليها الروس لقرابة ستة أشهر واستعادتها كييف في سبتمبر.

وكتبت هيومن رايتس ووتش: "يجب على أوكرانيا أن تحقّق في استخدام قواتها الواضح لآلاف الألغام المضادة للأفراد التي نشرت بواسطة صواريخ في مدينة إيزيوم وحولها عندما احتلت القوات الروسية المنطقة"، مضيفةً في الوقت نفسه أن القوات الروسية استخدمت من جانبها ألغاما مماثلة في أجزاء كثيرة من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية قبل نحو عام.

ووفق الخدمات الصحية التي قابلتها هيومن رايتس ووتش التي أجرت تحقيقها في 19 سبتمبر في إيزيوم، يرجح أن نحو 50 مدنياً، من بينهم خمسة أطفال على الأقل، أصيبوا بهذه الألغام أثناء السيطرة الروسية أو بعدها، ما تسبب بفقدان نصفهم أحد أطرافهم السفلية.

من جهته، قال مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس على تلغرام الثلاثاء "أوكرانيا تحترم التزاماتها الدولية. ودولتنا مستعدة دائما لقبول التحقيقات".