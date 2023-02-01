روسيا تتوعد بتدمير الدبابات الألمانية في أوكرانيا

أعلنت المؤسسة الروسية الحكومية لتطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية عالية التقنية، شركة "روستيخ"، اليوم الأربعاء، أن دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، التي يستعد عدد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تزويد أوكرانيا بها، تتمتع بحماية جيدة، ولكن يمكن تدميرها بواسطة المنظومات المضادة للدبابات الروسية مثل "كورنت" وصواريخ "فيخر" و"أتاكا" الجوية، بالإضافة إلى قذائف 125 ملم من طراز "مانغو".

وقالت الشركة لوكالة "تاس"، إن "ليوبارد -2" دبابة حديثة وتتمتع بحماية جيدة، لكنها قابلة للتدمير، وأظهرت التجربة القتالية أنه يمكن تدمير هذه الدبابات حتى بمساعدة أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات المحمولة القديمة، والتي تعتبر خصائصها أقل فعالية بكثير من خصائص الأسلحة الضاربة الحديثة في الجيش الروسي، بما في ذلك منظومات صواريخ "كورنت" المضادة للدبابات.

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وأوضحت "روستيخ" أن دبابات "ليوبارد" على عكس الدبابات الروسية، ليس لديها حماية ديناميكية، وبالتالي ليس لديها ما يحميها من الصواريخ الروسية "فيخر" و"أتاكا"، التي تستخدمها القوات الجوية الروسية بنجاح لتدمير المركبات المدرعة الأوكرانية.

وأشارت الشركة الحكومية إلى أن "الدبابات الألمانية بالتأكيد لن تصمد أمام قذائف "مانغو" عيار 125 ملم، بغض النظر من أي جانب تتلقى الضربة سواء في المقدمة أو من الجنب، فالدبابة ستدمر". كما أكدت "روستيخ" أن الجيش الروسي مسلح بدبابات "تي-90 أم" "بروريف" (اختراق)، وغيرها من الدبابات الحديثة التي تتفوق على ليوبارد في عدد من الميزات، وستكون قادرة على التغلب عليها بشكل فعال.

إسبانيا تخطط لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

وفي السياق، تخطط السلطات الإسبانية لتزويد أوكرانيا بـ 4 - 6 دبابات "ليوبارد 2 إيه 4" قامت بإصلاحها، وذلك كجزء من الدفعة الأولى المتفق عليها، حسب ما أفادت صحيفة "بايس" بالإشارة إلى مصادر حكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد النهائي سيعتمد على حالة 53 دبابة مخزنة منذ 10 سنوات في سرقسطة، حيث تجري وزارة الدفاع الإسبانية الآن مفاوضات بشأن إصلاح الدبابات بشكل عاجل.

وتؤكد الصحيفة أنه بينما أعلنت ألمانيا عن نقل 14 دبابة "كخطوة أولى"، صرحت كندا كذلك بنقل 4 دبابات. وذكرت الصحيفة أن تكلفة إصلاح دبابات ليوبارد الإسبانية قد تتجاوز نصف مليون يورو لكل منها، وتحتاج صيانة الدبابات لشهرين ونصف من الزمن تقريبا، حيث تتزامن مع فترة تدريب المملكة للقوات الأوكرانية على استخدام الدبابات، الذي سيجري في مركز التدريب الوطني في سرقسطة.

يشار إلى أن السلطات الأميركية أعلنت يوم 25 يناير 2023، عزمها تزويد أوكرانيا بـ31 دبابة "أبرامز إم1"، وبدورها، أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى كييف من احتياطيات القوات المسلحة الألمانية، وتسمح لدول أخرى بتصدير هذا النوع من الدبابات. كما أعلنت كل من النرويج وسلوفاكيا وبريطانيا وفرنسا وبولندا عزمها تزويد كييف بالدبابات.