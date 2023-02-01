ما حقيقة وجود مخدرات فراولة بمدارس الأردن؟.. الأمن يعلق

انتشرت في الآونة الأخيرة بالأردن منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر الطلبة وأولياء الأمور من وجود مخدرات على شكل "حلوى" فراولة تحتوي على مواد خطيرة تذهب العقل وتجعل الأطفال يدخلون في حالة هستيرية متداولة في المدارس الأردنية.

الأمن العام الأردني تدخل فوراً ونفى جميع هذه الإشاعات والأقاويل، مؤكداً عدم صحة هذه المنشورات التي سببت إرباكاً في الشارع الأردني.

مادة اعلانية

بيان رسمي

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي في بيان وصل لـ"العربية.نت" نسخة منه، إن هناك مَن يقوم بإعادة نشر إشاعة انتشار مخدرات الفراولة في المدارس، وهي إشاعة كاذبة جرى نفيها عديد المرّات.

وأكد العقيد السرطاوي أنّه ستتم ملاحقة كل من يقوم بنشرها أو يقوم بنشر مثل تلك الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.

نفي متكرر

ولا يعد هذا البيان الأول من نوعه لمديرية الأمن العام الأردنية، حيث نفت عبر بيانات رسمية تواجد مثل هذه المخدرات في الأردن.

وقالت الوحدة في تنويه لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت سابق، إن مثل هذه الشائعات تصدر في بداية كل عام دراسي، وتدعي أن هذه الحلوى تباع في المدارس، إلا أنه لا أساس لها من الصحة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أنها على أتم الاستعداد لاستقبال أي شخص يدعي أن أحد أطفاله تعرض لمثل هذه الحادثة، أو أي شخص لديه من هذه المواد المخدرة المزعومة مع التأكيد أنه لا يوجد أي شخص حصل معه ذلك الشيء.

وطالبت الإدارة بتوخي الدقة في نقل مثل هذه الأخبار المضلله التي تجعل الآباء والأمهات في حالة قلق مستمر على أطفالهم.