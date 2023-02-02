غارات إسرائيلية تستهدف مواقع حماس في غزة.. والحركة ترد بدفعة صواريخ

شنت إسرائيل، في وقت مبكر الخميس، غارات جوية استهدفت وسط قطاع غزة بعد ساعات على اعتراضها صاروخا أطلق من القطاع الفلسطيني، وفق ما ذكر مراسل فرانس برس وشهود.

وأفاد مراسل فرانس برس، أنه شاهد بعد الغارات إطلاق صاروخين آخرين من قطاع غزة باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية، كما تحدث شهود عن مشاهدتهم صاروخا ثالثا.

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كما أفاد مراسل العربية في إسرائيل بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات حدودية مع قطاع غزّة مجددا .

وقال سكان محليون إن الطائرات الحربية قصفت بأكثر من 3 صواريخ موقع كتيبة "13" على الأطراف الشمالية لمخيم المغازي ، حيث تسبب القصف بأضرار لبعض منازل المواطنين القريبة.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية أن الغارات الجوية التي نفذتها طائرات سلاح الجو على أهداف في قطاع غزة جاءت رداً على إطلاق قذيفة صاروخية مساء الاربعاء على مستوطنة سديروت جنوب اسرائيل.

وفي بيان صدر عند الساعة 2,41 صباحا أكد الجيش الإسرائيلي أنه "يشن حاليا ضربات على قطاع غزة".

بيان الجيش الإسرائيلي

قال الجيش الإسرائيلي في بيان "أغارت طائرات حربية الليلة على موقع انتاج وتخزين مواد خام كيمائية تستخدمها أنظمة الانتاج الصاروخية التابعة لمنظمة حماس بالاضافة الى موقع أخر لانتاج وسائل قتالية حيث يقع الموقعيْن في وسط قطاع غزة".

وأضاف البيان" جاءت الغارات ردًّا على اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء أمس نحو إسرائيل والتي تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وقال البيان" تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الخروقات الأمنية التي تستهدف إسرائيل".

إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من غزة

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأربعاء، أنّه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة، في قصف طالب على إثره الوزير المتطرف إيتمار بن غفير باجتماع أمني عاجل بعدما كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حضّ كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على التهدئة.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد، في وقت سابق، بإطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت (جنوب) وفي مناطق أخرى محاذية لغزة.

وقال في بيان، إنّ "صاروخًا أطلق من قطاع غزّة. تمّ اعتراض الصاروخ" بواسطة منظومة القبّة الحديدية.