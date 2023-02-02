الدفاع الروسية: نشن هجمات كبيرة في دونيتسك

على وقع هجوم حادّ تنفّذه قواتها هناك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تتقدم في دونيتسك.

وأضافت في بيان الخميس، أن قواتها باتت تشنّ هجمات كبيرة في المنطقة الاستراتيجية الهامة.

مادة اعلانية

بوتين يأمر!

أتى ذلك بعدما لفت مسؤول أوكراني اليوم إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعطى أوامره بالسيطرة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك بحلول مارس المقبل.

وجاءت أوامر سيد الكرملين بينما تقترب العمليات العسكرية التي أطلقتها موسكو من إتمام عامها الأول في 24 من الشهر الجاري.

كما أوضح ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية أندريه تشيرنياك، في تصريح لصحيفة "كييف بوست"، أن هناك مؤشرات على أن روسيا تستعد لمحاولة جديدة لهجوم واسع النطاق وللاستيلاء على مناطق شرقي البلاد.

وذكر أن القوات الروسية تعيد نشر مجموعات ووحدات وأسلحة ومعدات عسكرية هجومية إضافية في منطقة الشرق، موضحا روسيا تستخدم أراضي بيلاروسيا لتدريب الجنود الذين تم حشدهم.

احتدام المواجهات في دونيتسك

تحرك روسي مباغت قريب

يذكر أن بوتين كان أعلن ضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك إلى الاتحاد الروسي، في العام الماضي، إلى جانب مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، في خطوة قوبلت بتنديد غربي واسع.

وتحدثت عدة تقارير، في الآونة الأخيرة، عن احتمال تحرك روسي مباغت في الفترة المقبلة، بينما تسعى موسكو إلى إحراز إنجاز على الأرض في أوكرانيا، عندما تكمل العمليات العسكرية عامها الأول.