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iStock-تايوان الصين (تعبيرية من أيستوك)

الصين لليابان: توخوا الحذر بشأن تصريحاتكم حول تايوان

دبي - العربية.نت
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أكد وزير خارجية الصين، اليوم الخميس، أن على طوكيو توخي الحذر بشأن تصريحاتها حول تايوان.

كما أضاف تشين قانغ لنظيره الياباني يوشيماسا هاياشي في مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم "عليكم تكوين تصور منطقي بشأن بكين".

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وفي سبتمبر 2022، نشرت وزارة الدفاع اليابانية وحدة دفاع صاروخي أرض-جو في جزيرة يوناجوني، في أقصى غرب البلاد، بالقرب من تايوان، وفق ما أفادت به وكالة "جيجي" اليابانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، تاكيشي أوكي، قوله إن نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناجوني، التي تعد جزءا من مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.

في حين، تعيش تايوان في ظل تهديد مستمر بغزوها من قبل الصين التي تدعي أن الجزيرة جزء من أراضيها وستستعيدها ذات يوم.

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