بوتين: مهددون للمرة الثانية بدبابات ألمانيا.. إنه أمر لا يصدق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا مهددة للمرة الثانية بدبابات ليوبارد الألمانية، مضيفاً: "إنه أمر لا يصدق"، في إشارة إلى مدرّعات ليوبارد-2 التي تعهّدت برلين تزويد كييف بها للتصدّي للهجوم الروسي الذي قارنه سيّد الكرملين مجدّداً بالحرب ضد هتلر.

وقال بمناسبة الذكرى الـ80 لمعركة ستالينغراد، بأن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها، مبيناً "لدينا ما نرد به على إرسال الغرب دبابات إلى أوكرانيا"، وتابع "النازيون الجدد عادوا ليهددوا أمن روسيا القومي".

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كما أضاف في الاحتفال الذي أقيم في فولغوغراد، المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي كانت تسمّى سابقاً ستالينغراد "الغرب يريد القتال في أوكرانيا بأيادي حلفاء هتلر عبر إرسال دبابات ليوبارد".

وأكد زعيم الكرملين أن روسيا واثقة من نفسها، ومن عدالة نهجها وانتصارها، مشيراً إلى أن موسكو لديها العديد من الأصدقاء في جميع أنحاء العالم.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، لا ينفكّ بوتين ينعت السلطات في كييف بـ"النازيين الجدد" الذي يرتكبون "إبادة" ضدّ السكّان الناطقين بالروسية في شرق البلاد.

الكرملين: روسيا ستكثف استخدام قوتها العسكرية

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن امتلاك روسيا ما يمكنها الرد به على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، بأن روسيا ستوسع استخدام قدراتها العسكرية على خلفية إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحافيين: "هذا يعني أن روسيا لديها قدرات، وأنها ستستخدم تلك القدرات على أكمل وجه للرد خلال العملية العسكرية الخاصة على ظهور أسلحة جديدة يقدمها الغرب الجماعي

يذكر أن معركة ستالينغراد (تغير اسم المدينة ليصبح فولغوغراد الآن) التي استمرت من 17 يوليو 1942 وحتى 2 فبراير 1943 كانت واحدة من أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية خلال الحملة العسكرية الألمانية على الاتحاد السوفياتي، والتي غيرت مسار الحرب.

دبابات قتالية من 12 دولة

تأتي هذه التصريحات، فيما حصلت كييف على تعهدات هذا الشهر من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدة قواتها على صد الهجوم الروسي الشامل، مع بذل موسكو لجهود ضخمة من أجل تحقيق تقدم تدريجي في شرق أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الثلاثاء إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في "موجة أولى" من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة.

بوتين: الغرب يريد القتال في أوكرانيا بأيادي حلفاء هتلر

كما قال في إفادة عبر الإنترنت "تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضوا. يمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربي".

وتعتزم أوكرانيا شن هجوم مضاد كبير لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.

وطلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا تأجيل هذه الخطط حتى تصلها المساعدات العسكرية الغربية.