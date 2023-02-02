زيلينسكي: روسيا "تحشد قواتها للانتقام" من أوكرانيا وأوروبا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس موسكو بحشد قواتها "للانتقام" من بلاده وأوروبا التي تدعم كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "روسيا تحشد قواتها. نعلم جمعياً ذلك. تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضاً من أوروبا الحرة"، وفق فرانس برس.

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كما أضاف أن "حلم أوروبا سلمية لا يمكن تحقيقه إلا مع أوكرانيا وفقط من خلال هزيمة روسيا وعدوانها"، حسب تعبيره.

قمة أوروبية وأوكرانيا

يشار إلى أن المؤتمر الصحافي المشترك بين زيلينسكي وفون دير لايين عُقد قبل اجتماع عمل بين فريقيهما سيشارك فيه خصوصاً 14 مفوضاً ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل والرئيس الأوكراني.

والجمعة تعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف تضم فون دير لايين وزيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بعد أشهر من حصول أوكرانيا على وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقد تستغرق عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي سنوات، لأن المعايير التي وضعتها بروكسل صارمة خصوصاً ضد الفساد المستشري في البلاد.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة كثف الجيش الروسي هجماته في شرق أوكرانيا وجنوبها معلناً تحقيق مكاسب حول مدينة باخموت التي تتعرض للقصف والقريبة من فوغليدار.