فنلندا: من مصلحة الجميع انضمامنا مع السويد للناتو

أكد رئيسا وزراء فنلندا والسويد في مؤتمر صحافي مشترك في ستوكهولم اليوم الخميس، أن البلدين ما زالا ملتزمين بالانضمام إلى حلف الناتو في نفس الوقت على رغم معارضة تركيا لترشيح السويد.

وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إن "السويد تضع علامة في كل المربعات اللازمة لتصبح عضوا في الناتو"، وفق رويترز.

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بدوره، أوضح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن بلاده تواصل الالتزام بالاتفاق الثلاثي بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي تم توقيعه العام الماضي بين السويد وفنلندا وتركيا.

شروط تركية

وأضاف كريسترسون "لقد شرعنا في هذه الرحلة معاً ونقوم بالرحلة نحو العضوية معاً"، مشيراً إلى جهود السويد وفنلندا للانضمام إلى التحالف العسكري.

يذكر أن تركيا قالت إنها قد توافق على طلب عضوية فنلندا في الناتو قبل السويد، لكن الرئيس الفنلندي ووزير الخارجية رفضا هذه الفكرة، بحجة أن أمن البلدين الاسكندنافيين يعتمد على بعضهما البعض.