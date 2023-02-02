مدفيديف في ذكرى ستالينغراد: كسرنا العدو قبل 80 سنة.. ولن ينجح اليوم

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف واجب روسيا بعدم إعطاء النازية الجديدة في إشارة إلى "القوميين الأوكران" فرصة للانتقام مما حدث منذ 80 عاماً في ستالينغراد، متابعا "لقد كسرنا العدو حينها ولن ينجح اليوم".

جاء ذلك في منشور في الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد، اليوم الخميس، كتبه في صفحته الرسمية على موقع "فكونتاكتي"، جاء فيه:

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"قبل 80 عاما من اليوم، في 1943، وعلى ضفاف نهر الفولغا، انتصرت القوات السوفيتية في واحدة من أصعب المعارك وأكثرها دموية في الحرب العالمية الثانية. وانتهت معركة ستالينغراد بهزيمة ساحقة للجيوش النازية، وأسر قائدهم المشير باولوس. بعد ستالينغراد، لم يكن أمام النازيين ما يفعلوه سوى التراجع على طول الطريق حتى برلين، إلى نورمبرغ، ليختفوا من الوجود".

كما تابع "واجبنا أن نتذكر دروس الماضي، لا تعطوا أي فرصة للانتقام من قبل قوى النازية الجديدة، التي نضطر اليوم مجددا لقتالها. لقد أوقفنا العدو وكسرناه قبل 80 عاما، ولن ينجح العدو اليوم أيضا".

يذكر أن معركة ستالينغراد (تغير اسم المدينة ليصبح فولغوغراد الآن) التي استمرت من 17 يوليو 1942 وحتى 2 فبراير 1943 كانت واحدة من أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية خلال الحملة العسكرية الألمانية على الاتحاد السوفياتي، والتي غيرت مسار الحرب.