الاستخبارات الروسية: لن نحارب حتى آخر جندي أوكراني

اعتبر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن الشعب الأوكراني أصبح ضحية للسياسة العدوانية للناتو، لافتاً أن "سياسة الحلف تشكل تهديداً للاستقرار في أوروبا وخارجها".

وأضاف في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، أن بلاده "لا تخوض حرباً حتى آخر جندي أوكراني".

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إلى ذلك، قال إن "الولايات المتحدة تنفق المزيد والمزيد من الطاقة في محاولة للحفاظ على وحدة دول الناتو للعدوان على روسيا".

وأشار إلى أن "الأميركيين يبذلون المزيد والمزيد من الجهود للحفاظ على دول الحلف للعدوان على روسيا"، على حد تعبيره.

وأضاف ناريشكين: "نرى بوضوح أنه بمجرد أن يبدي أحد الحلفاء شكوكه، فإن الطرف الذي يشك يوضع على الفور في مكانه بقوة. كما حصل مع محاولات المستشار الألماني أولاف شولتس على سبيل المثال، بعد إظهار الشكوك والتراجع إلى حد ما من أجل تعزيز موقف ألمانيا في المواجهة بين ألمانيا وروسيا".

دعم الناتو

أتت التصريحات الروسية في وقت دفعت فيه الولايات المتحدة سلطات الدول الأوروبية إلى اتخاذ قرار بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، بعد اتفاق واشنطن وكييف وحلف شمال الأطلسي على خطة تكتيكية.

يشار إلى أن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف أكد أمس، أن موسكو تلاحظ عمل كافة البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو، بما في ذلك الأقمار الصناعية، على مدار الساعة لصالح أوكرانيا ضد روسيا.