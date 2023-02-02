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رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان التقى اليوم بمكتبه، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

السودان: اتفاق مع إسرائيل على المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين

الخرطوم: بحثنا مع إسرائيل تطوير العلاقات في المجالات المختلفة

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم االخميس، أن هناك اتفاق مع إسرائيل على المضي في تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت في بيان، "بحثنا مع إسرائيل تطوير العلاقات في المجالات المختلفة".

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان التقى اليوم بمكتبه، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وتطرق اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الذي وصل الخرطوم اليوم في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

كما حث الجانب السوداني الجانب الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

وتناول اللقاء أيضاً الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم.

زيارة تاريخية

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، ولكن مكتب كوهين قال إنه سيعقد في المساء مؤتمرا صحفيا "عند عودته من زيارة رسمية تاريخية". ولم يفصح عن المزيد.

وزار كوهين السودان، عندما كان وزيرا للمخابرات عام 2021، في زيارة غير مسبوقة.

البرهان مع كوهين في الخرطوم
البرهان مع كوهين في الخرطوم

يذكر أن البلدين كانا أعلنا في 2020 استعدادهما لتطبيع العلاقات، عبر بدء علاقات اقتصادية وتجارية متبادلة. إلا أن تلك الخطوة أثارت في حينه انتقادات من قبل مجموعات مدنية وسياسية، اعتبرت أن حكماً انتقاليا لا يمكن أن يلزم البلاد بمثل تلك القرارات والعلاقات.

ما دفع وزارة الخارجية السودانية في 23 أكتوبر 2020 إلى التوضيح أن الحكومة اتخذت خطوة الاتفاق على التطبيع مع إسرائيل، لكنها تترك للبرلمان الانتقالي، الذي لم يتشكل بعد أمر قبولها أو رفضها لاحقاً.

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