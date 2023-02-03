أوكرانيا تلمح: قد نقطع علاقاتنا مع إيران في أي وقت

كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران يمكن اتخاذه في أي وقت، لافتاً إلى أن ذلك يتوقف على سلوك طهران في المستقبل.

وقال كوليبا في مقابلة صحافية نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية، الجمعة، إنه اقترح على الرئيس فولوديمير زيلينسكي قطع العلاقات مع إيران.

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كما أضاف أنه "على مدار التاريخ لم نرتكب أي خطأ بحق إيران، وهم بدأوا في إمداد روسيا بطائرات مسيرة قتالية. لقد تجاوزوا حدودهم".

يذكر أن طهران كانت أقرت بإرسال طائرات مسيرة لموسكو، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء العملية الروسية في فبراير 2022.

فيما نفت موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

إلى ذلك، يشير مسؤولون أوكرانيون وأميركيون إلى أن طهران تستعد أيضاً لتزويد موسكو بصواريخ باليستية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السابق، عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.