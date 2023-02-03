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منظومة مامبا
منظومة مامبا

باريس وروما ستقدّمان لكييف منظومة مامبا متوسطة المدى

دبي- العربية.نت
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أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الجمعة أنّ باريس وروما ستقدّمان لكييف في الربيع منظومة دفاع أرض-جو متوسّطة المدى من نوع "مامبا" لمساعدة أوكرانيا "في حماية نفسها من الهجمات الروسية التي تستهدفها بطائرات مسيّرة وصواريخ وطائرات".

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وقالت الوزارة في بيان إنّ "توفير هذه المنظومة يلبّي الحاجة الملحّة التي عبّر عنها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لنظيريه الفرنسي والإيطالي، لحماية السكّان المدنيين والبنى التحتية من الهجمات الجوية الروسية".

وضع اللمسات الأخيرة

كما أوضح البيان أنّ وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أجرى الجمعة محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الهبة العسكرية التي كانت مدار بحث خلال الأسابيع الماضية.

وفي بيانها قالت الوزارة إنّ "الوزيرين أنهيا المباحثات الفنيّة (...) المتعلّقة بتسليم أوكرانيا في ربيع 2023 نظام الدفاع الجوي سامب/تي - مامبا. هذه أول منظومة أوروبية بعيدة المدى مضادّة للصواريخ، تصميمها فرنسي-إيطالي مشترك".

يأتي الإعلان عن هذه الهبة بعد أن زار ريزنيكوف باريس هذا الأسبوع.

رديفة الباتريوت

ومنذ أشهر تطالب كييف بتعزيز دفاعاتها البرّية ضدّ الهجمات الجوية، ولا سيّما بعدما استهدفت القوات الروسية بواسطة مسيّرات إيرانية مفخّخة الكثير من البنى التحتية الأساسية في أوكرانيا.

ومامبا منظومة رديفة لنظام باتريوت الأميركي نشرت في رومانيا لحماية ميناء كونستانتا الاستراتيجي على البحر الأسود.

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