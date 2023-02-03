بقيمة 2.2 مليار دولار.. مساعدة أميركية عسكرية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستقدم إلى كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار لتعزيز قدرة القوات الأوكرانية على التصدي للقوات الروسية.
وقال البنتاغون في بيان، إن المساعدة تشتمل خصوصاً على "قدرات دفاع جوي حاسمة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سكّانها، فضلاً عن مركبات مشاة مدرّعة"، وذخيرة لراجمات صواريخ "هيمارس".
وكان البنتاغون قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، عن دفعة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تشمل مئات المركبات المدرعة ودعما للدفاع الجوي لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز "أبرامز".
كما تشمل الدفعة الجديدة 59 مركبة قتالية من طراز "برادلي"، و90 عربة مشاة مدرعة من طراز "سترايكر".
مركبات مدرعة
كذلك، سيسلم الجيش الأميركي أوكرانيا 53 مركبة مدرعة مضادة للألغام (MRAP)، و350 مركبة نقل همفي طراز M998.
وستسلم واشنطن أيضا القوات الأوكرانية صواريخ احتياطية لأنظمة NASAMS وHIMARS المضادة للطائرات التي كانت قد أُرسِلَت إليها سابقا، و8 أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز Avenger بالإضافة إلى آلاف الذخائر.
وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 26,7 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.
وتقول كييف إنها تأمل في أن تمنحها أسلحة غربية جديدة زخماً عسكرياً هذا العام، خاصة الدبابات الثقيلة التي ستوفر لقواتها مزيداً من الحركة والحماية لاختراق الخطوط الروسية في شرق وجنوب البلاد.
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