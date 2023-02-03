بينهم 3 أشقاء.. وفاة 5 أطفال بحوادث حريق واختناق بالأردن

رغم التحذيرات المستمرة من مديرية الدفاع المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر في فصل الشتاء خلال التعامل مع المدافئ، إلا أن حوادث الوفاة نتيجة الاختناق والحرائق لا زالت تحصد الأرواح بالأردن بعد وفاة 5 أطفال بحادثين منفصلين خلال 48 ساعة.

وفاة 3 أطفال أشقاء

فجر يوم الخميس توفي 3 أطفال جراء حريق اندلع داخل أحد المنازل في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء شمالي شرق العاصمة الأردنية عمان.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

والأطفال الذين توفوا هم (جود شادي محمد ابو عيشة) و(أوس شادي محمد ابو عيشة) و(هدى شادي محمد ابو عيشة) وأعمارهم تترواح بين 4 أعوام والعام الواحد، حيث تم تشييع جثامينهم في مقبرة الهاشمية وسط حالة كبيرة من الحزن خيمت على سكان المحافظة.

وفاة طفلتين بجرش

وفي محافظة جرش شمالي الأردن، توفيت طفلتين، اليوم الجمعة، إثر اختناقهما بمدفأة غاز في منطقه ريمون، وفق الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت".

وجرى إسعاف الطفلتين (نور محمد عبد الله الزيادنة) و(راما خالد عبدالله الزيادنة) إلى مستشفى جرش الحكومي إلا أنهما فارقتا الحياة داخل المستشفى، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

وفاة ابنتي عم

وقال مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، إن "الطفلتين تبلغان 15 و16 عاما وأن سبب الوفاة هو الاختناق".

وتقع منطقة ريمون ضمن حدود بلدية المعراض وتبعد 8 كيلو مترات غرب محافظة جرش.

والطفلتان هما ابنتا عم وصديقتين مقربتين لبعضهما البعض كانتا تستعدان لبدء للفصل الثاني، حيث ‏نعى وزيرُ التَّربية والتعليم عزمي محافظة، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالبتين "راما ونور" من الصف العاشر من مدرسة ريمون الثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، إثر وفاتهما بحادث الاختناق المؤسف.