اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مولود تشاووش أوغلو

تشاووش أوغلو: هناك دول تتعمد إظهار تركيا غير مستقرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عدداً من الدول الغربية التي أغلقت قنصلياتها في تركيا بسبب تهديدات أمنية، بعدم الوفاء بالتزامات الحلفاء.

واعتبر وزير الخارجية التركي تعليق دول لعمل ممثلياتها الدبلوماسية في بلاده دون تشاور "أمرا متعمدا"، لإظهار تركيا في صورة بلد "غير مستقر".

المجر تتّهم السويد بـ"الغباء" على خلفية الخلاف مع تركيا حول الناتو العرب والعالم تركيا وأوروبا المجر تتّهم السويد بـ"الغباء" على خلفية الخلاف مع تركيا حول الناتو

كما قال إن هذه الدول "تزعم أن هناك تهديدا إرهابيا، لكنها لم تمدنا بأي معلومات استخباراتية ملموسة"، وفق ما نقل تلفزيون (تي.آر.تي).

وأشار إلى أن بعض هذه الدول حثت بلدانا أخرى على أن تحذو حذوها في اتخاذ مثل هذه الخطوة.

استدعاء رؤساء البعثات

يذكر أن الخارجية التركية استدعت في وقت سابق رؤساء البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك الدول التي أوقفت عمل قنصلياتها العامة (بلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وسويسرا والسويد).

من أنقرة - أرشيفية من رويترز
من أنقرة - أرشيفية من رويترز

وتم التأكيد على أن أمن جميع المؤسسات الدبلوماسية في تركيا يتم توفيره على أساس الاتفاقيات الدولية، كما تم لفت انتباه السفراء إلى ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معرض القاهرة للكتاب.. إقبال كبير رغم ارتفاع الأسعار معرض القاهرة للكتاب.. إقبال كبير رغم ارتفاع الأسعار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط