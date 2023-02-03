تشاووش أوغلو: هناك دول تتعمد إظهار تركيا غير مستقرة

اتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عدداً من الدول الغربية التي أغلقت قنصلياتها في تركيا بسبب تهديدات أمنية، بعدم الوفاء بالتزامات الحلفاء.

واعتبر وزير الخارجية التركي تعليق دول لعمل ممثلياتها الدبلوماسية في بلاده دون تشاور "أمرا متعمدا"، لإظهار تركيا في صورة بلد "غير مستقر".

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كما قال إن هذه الدول "تزعم أن هناك تهديدا إرهابيا، لكنها لم تمدنا بأي معلومات استخباراتية ملموسة"، وفق ما نقل تلفزيون (تي.آر.تي).

وأشار إلى أن بعض هذه الدول حثت بلدانا أخرى على أن تحذو حذوها في اتخاذ مثل هذه الخطوة.

استدعاء رؤساء البعثات

يذكر أن الخارجية التركية استدعت في وقت سابق رؤساء البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك الدول التي أوقفت عمل قنصلياتها العامة (بلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وسويسرا والسويد).

وتم التأكيد على أن أمن جميع المؤسسات الدبلوماسية في تركيا يتم توفيره على أساس الاتفاقيات الدولية، كما تم لفت انتباه السفراء إلى ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب.