رجل يهدد بتفجير نفسه داخل قطار في فرنسا.. والشرطة توقفه

أوقفت الشرطة الفرنسية، الجمعة، رجلاً في محطة قطارات لورين شرق البلاد، بعد أن هدد بتفجير نفسه داخل قطار بين باريس وكولمار (شرقا).
وتدخل شرطي بثياب مدنية لمنع الرجل من الاعتداء على الركاب، فيما توقف القطار لمدة ساعة ونصف، وفق مراسل "العربية".
هجوم بسلاح أبيض
يذكر أنه في 11 يناير 2023، أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض، في محطة غار دو نور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فوراً، على ما أفادت مصادر في الشرطة والنيابة العامة.
وسيطر عناصر الشرطة على المهاجم مستخدمين السلاح.
فيما أصيب بجروح طفيفة، وتلقى العناية من المسعفين في المكان.
ليبي وصل فرنسا قبل 3 سنوات
في السياق كشفت مصادر أمنية ووسائل إعلام فرنسية حينها أن مرتكب الاعتداء ليبي في العشرينات من عمره، وصل إلى فرنسا قبل 3 سنوات، بحسب مراسل "العربية".
وأردفت أنه معروف بسوابق جنائية، إلا أنه لم يكن معروفاً لدى أجهزة الاستخبارات، وليس متهماً بعلاقات مع جماعة إرهابية، مضيفة أن الشرطة الفرنسية كانت أصدرت قراراً بترحيله من البلاد الصيف الماضي.
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