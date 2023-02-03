اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشرطة الفرنسية (أرشيفية من شترستوك)

رجل يهدد بتفجير نفسه داخل قطار في فرنسا.. والشرطة توقفه

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوقفت الشرطة الفرنسية، الجمعة، رجلاً في محطة قطارات لورين شرق البلاد، ‏بعد أن هدد بتفجير نفسه داخل قطار بين باريس وكولمار (شرقا).

وتدخل شرطي بثياب مدنية لمنع الرجل من الاعتداء على الركاب، فيما ‏توقف القطار لمدة ساعة ونصف، وفق مراسل "العربية".

فرنسا.. رجل يصيب 3 شرطيين بهجوم بسكين قبل أن يلقى حتفه العرب والعالم فرنسا.. رجل يصيب 3 شرطيين بهجوم بسكين قبل أن يلقى حتفه

هجوم بسلاح أبيض

يذكر أنه في 11 يناير 2023، أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض، في محطة غار دو نور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فوراً، على ما أفادت مصادر في الشرطة والنيابة العامة.

وسيطر عناصر الشرطة على المهاجم مستخدمين السلاح.

فيما أصيب بجروح طفيفة، وتلقى العناية من المسعفين في المكان.

ليبي وصل فرنسا قبل 3 سنوات

في السياق كشفت مصادر أمنية ووسائل إعلام فرنسية حينها أن مرتكب الاعتداء ليبي ‏في العشرينات من عمره، وصل إلى فرنسا قبل 3 سنوات، بحسب مراسل "العربية".

وأردفت أنه معروف بسوابق جنائية، إلا أنه لم يكن معروفاً لدى أجهزة الاستخبارات، وليس متهماً بعلاقات مع جماعة إرهابية، مضيفة أن ‏الشرطة الفرنسية كانت أصدرت قراراً بترحيله من البلاد الصيف الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معرض القاهرة للكتاب.. إقبال كبير رغم ارتفاع الأسعار معرض القاهرة للكتاب.. إقبال كبير رغم ارتفاع الأسعار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط