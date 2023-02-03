لا موسكو ولا كييف ستحقق قريباً مكاسب.. مسؤولون يرجحون

فيما أكد العديد من الدول الحليفة والداعمة لأوكرانيا عدة مرات سابقا أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير في الربيع المقبل، أوضح مسؤولون غربيون أن أيا من القوات الروسية أو الأوكرانية لن يحقق مكاسب كبرى في القريب العاجل، ولن يسيطر على المزيد من الأراضي.

فقد أشار أحدث التقييمات الصادرة عن حلفاء أوكرانيا إلى أن الأخيرة ستواجه بعض الأسابيع الصعبة المقبلة.

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هجوم وشيك شرقا

كما أفاد مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن هجومًا روسيًا يبدو وشيكا في الشرق حتى مع استعداد كييف لتلقي مزيد من شحنات الأسلحة من أجل استعمالها في الجنوب خلال الربيع.

وحذر المسؤولون من أنه من غير المرجح أن يكسب أي من الجانبين المزيد من الأراضي قريبًا في حرب لا تزال متعثرة للغاية.

إلى ذلك، اعتبروا أنه من المستبعد أن تنزل القوات الروسية من الشمال عبر بيلاروسيا في أي هجوم قادم، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الجمعة.

اللعب على الوقت

أما عن المساعدات العسكرية لاسيما الدبابات الحديثة التي تعهد الغرب بتقديمها مؤخرا، فأكدت المصادر أنها لن تصبح في متناول القوات الأوكرانية إلا في وقت لاحق خلال الربيع المقبل نظرًا للوقت اللازم لتسليمها وتدريب الأوكرانيين عليها.

لذا أوضح مسؤول رفيع مطلع أن واشنطن نصحت القوات الأوكرانية باللعب على عامل الوقت للسماح لتلك الدبابات والأسلحة الأخرى بالوصول.

إلى هذا أوضح المسؤولون الأميركيون والأوروبيون أن القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب قريبًا من بلدة باخموت الشرقية، من أجل جمع الموارد اللازمة والاستعداد لشن هجوم في الجنوب خلال الربيع المقبل، مما يمنح موسكو نصراً رمزياً.

وفي ما يتعلق بشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا في 2014، استبعد المسؤولون عودتها إلى الحضن الأوكراني في أي وقت قريب.

يشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تطوي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري (فبراير 2023) سنتها الأولى وسط توقعات بأن تطول لأشهر عدة بعد، في حين تخطط موسكو التي منيت خلال الأشهر الماضية ببعض الهزائم والانتكاسات لاسيما في الجنوب الأوكراني حيث انحسبت قواتها من عدد من المناطق هناك، إلى شن هجوم ضخم خلال الربيع.

فيما يشحذ الغرب همته لرفد كييف بمزيد من الأسلحة القتالية المتطورة على رأسها الدبابات الحديثة، والصواريخ البعيدة المدى، أملاً في تغيير المعادلة جذرياً لصالح القوات الأوكرانية.