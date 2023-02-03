نتنياهو: ماكرون مستعد لفرض عقوبات على الحرس الثوري

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى استعداده لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تتصرف باستقلالية ضد إيران لتحجيم خطرها، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

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كذلك أشار إلى أن هناك تقارباً كبيراً في تقييم فرنسا وإسرائيل لتهديدات إيران.

مواجهة إيران

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، الرئيس الفرنسي في باريس، وتناول الجزء الرئيسي من لقائهما الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، طموح إيران في الحصول على أسلحة نووية وقضايا إقليمية ودولية.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن الرئيس الفرنسي بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاجتماع التعاون المشترك لمواجهة إيران.

كما شدد رئيس الوزراء نتنياهو على ضرورة ردع إيران وأتباعها في الشرق الأوسط، وفرض عقوبات قوية على النظام الإيراني وإدراج الحرس الثوري على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، وفق البيان الذي صدر اليوم الجمعة.

حشد الدول الغربية

ووصل نتنياهو إلى باريس، مساء أمس الخميس، في أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى منصب رئيس الوزراء أواخر العام الماضي.

يأتي لقاء الزعيمين على خلفية تعليق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، وحاجة إسرائيل إلى حشد الدول الغربية ضد إيران وأتباعها في المنطقة.