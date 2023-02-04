أفغانستان.. انفجار عبوة ناسفة قرب القصر الرئاسي وسط كابل

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أفاد المتحدث باسم حركة طالبان خالد زدران بأن مدنيين اثنين على الأقل أصيبا بجروح في انفجار سيارة مفخخة على طريق باشتونستان في المنطقة 2 بالعاصمة كابل بعد ظهر اليوم السبت.
وأضاف أن القوات الأمنية وصلت إلى الموقع وبدأت التحقيق في الانفجار، وفق ما نقلت وكالة أنباء "طلوع نيوز".
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إلى ذلك، قالت مصادر "العربية" إن انفجار كابل ناجم عن عبوة ناسفة بسيارة تابعة للأمن قرب القصر الرئاسي.
وفور حدوث الانفجار، هرعت قوات أمن طالبان إلى الموقع وطوقت المكان.
ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات، وقتل فيها المئات، وتبنّى تنظيم داعش العديد من تلك التفجيرات.
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